Ara Bölgeye Dikenli Tele Birçok Tepki Geldi

Rum yönetiminin Lefkoşa’da ara bölgenin, Uluslararası Havaalanı ile Astromerit arasındaki 11 kilometrelik bölümüne, düzensiz mülteci geçişini önlemek bahanesiyle dikenli tel çekme kararı, bunun için de Yunanistan’ın Meriç’teki benzer uygulamasını örnek göstermesi ve bu icraatı için seçtiği zamanlama Güney’de yoğun eleştirilere neden oldu.

Politis; “Yanlış Önlem, Zaman ve Tercih… Dikenli Tel-Çit Tepki Dalgası ve Siyasi Fırtına Kopardı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum siyasi partilerinin bu icraatı, “Kıbrıs sorunu açısından çok hassas bir zamanda çok tehlikeli mesajlar veren hareket” olarak nitelediğini, meselenin Rum Meclisi’nde görüşülmesi ihtimali olduğunu yazdı.

Gazete “Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında dikenli tel istenmediği mesajı verilmesi gerektiğine” işaret ettiği bir dönemde böyle bir uygulamaya gidilmesine en yoğun tepkinin AKEL ve Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği’nden geldiğine işaret etti.

Gazeteye göre AKEL, Cenevre’de gayriresmî görüşme aracılığıyla Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabaları devam ettiği bir dönemde bu önlemin çok tehlikeli mesajlar verdiği, Rum yönetiminin KKTC ile sınır görüntüsü vermeyecek başka önlemler alabileceği görüşünde.

AKEL Rum yönetiminin, Yunanistan’ın Meriç sınırında da benzer önlemler alındığının gerekçe göstermesini de “başarısız” buldu ve “Evro (Meriç) bölgesi Yunanistan’ın başka ülkeler ile sınır bölgesidir ki Kıbrıs’ta böyle bir şey yoktur” görüşünü ortaya koydu. AKEL, “düzensiz mülteciler ara bölgenin başka noktalardan geçiş yapmaya devam ederse Rum yönetiminin bütün ara bölgeye dikenli tel mi döşeyeceğini” sordu.

Ekologlar da Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in ara bölgeye ilk etapta 2 kilometrelik dikenli tel çekme kararını ve Bakan Nuris’in kullandığı söylemi şaşkınlık ve hoşnutsuzlukla karşıladı. Resmî açıklamada “kaçak mülteci” ifadesinin kullanılmasını eleştiren Ekologlar, bu tür söylemlerin aşırı sağ tarafından kullanıldığına dikkat çekti, hükümeti seçim maksatlı hareket etmek ve oy avcılığı ile suçladı.

Rum Başkanlık Sarayı ise sözcü Kiriakos Kusios aracılığıyla yaptığı açıklamada, ara bölgeye dikenli tel uygulaması kararı alındığında BM Genel Sekreteri’nin Cenevre konferansının gündemde olmadığını, “Yeşil Hat Tüzüğü’ne uygun” diye nitelediği bu kararını BM’ye ve AB’ye bildirdiğini kaydederek AKEL’e “her yerde taksim komplosu görmeyi bırakma” çağrısı yaptı.

Fileleftheros haberi “Astromerit Dikenli Teli Siyasi Yangın Çıkardı… AKEL Hükümete Ateş Püskürdü – Başkanlık’tan Gösterge Cevap" başlığıyla aktardı.

Haravgi ise “Türkiye’nin ve Taksim Taraftarlarının Değirmenine Su Döküyorlar… Dikenli Tel Çekilmesi De Facto Taksimin Kabulü Olarak Yorumlanabilir” başlığını kullandı.