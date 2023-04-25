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Ara seçim tarihi Meclis’ten geçti... 25 Haziran’da seçime gidiliyor

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Meclis Genel Kurulu’nda ara seçimin 25 Haziran tarihinde yapılması hususu oy birliği ile geçti.
Ara seçim tarihi Meclis’ten geçti... 25 Haziran’da seçime gidiliyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifası sonrası boşalan koltuk için 25 Haziran’da ara seçim yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, dün ara seçimin 25 Haziran’da yapılması öneris oy birliği ile kabul edilirken, bugün de söz konusu tarih Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirildi.

Ara seçimin 25 Haziran tarihinde yapılması hususu Genel Kurul’da da oy birliğiyle kabul edildi.

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