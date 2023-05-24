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Ara seçim… UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: “Biz O’na 25’inci vekilimiz diyoruz…”

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Hasipoğlu, "Adayımız Ali Başman başarılı, tanınan bir iş insanı. 30 yıldır sektörün içinde.. Partimize emeği, katkısı olmuş. Ticari hayatındaki bu başarı öyküsünün siyasi hayatına da yansıyacağını düşünüyor ve iddialıyız. Halkımız da onu bağrına basmıştır
Ara seçim… UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu: “Biz O’na 25’inci vekilimiz diyoruz…”

Hem yerel hem de parlamento seçimleri ile ilgili karma oyun kaldırılacağını da sözlerine ekleyen Genel Sekreter Hasipoğlu, “Kalkması noktasında sinyal verildi..” dedi.

 

ANA MUHALEFET… "MUHALEFETTE KALMAYI TERCİH ETTİLER. SEVİYORLAR BU İŞİ”

Ana muhalefet partisi CTP’ye de bir soru üzerine yüklenen Hasipoğlu, istikrarı sağlayan parti olduklarını, CTP’nin ise konformist muhalefeti sevdiğini, hatta bunu tercih ettiğini, bu işi sevdiklerini sarkastik bir dille dile getirdi.

Genel sekreter “Kaos olacak; şu olacak bu olacak dediler mesela belediyeler konusunda… En memnun olan onların belediyesi şimdi. Her şeyi eleştirmeyi ve muhalefette kalmayı tercih ettiler. Seviyorlar bu işi” diye konuştu.  

 

ALİ BAŞMAN… "BİZ O’NA 25’İNCİ VEKİLİMİZ DİYORUZ”

Ara seçimle ilgili konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Hep soruldu neden ada geneli oy verilecek? Yasa gereği… Dün itibariyle seçimle ilgili takvim de açıklandı. Dolayısıyla süreç partiler için de başladı. Adayımız Ali Başman da başarılı tanınan bir iş insanı. 30 yıldır sektörün içinde.. Partimize emeği, katkısı olmuş. Ticari hayatındaki bu başarı öyküsünün siyasi hayatına da yansıyacağını düşünüyor ve iddialıyız. Halkımız da onu bağrına basmıştır. Biz O’na 25’inci vekilimiz diyoruz” dedi.

Kaynak: KIBRIS POSTASI

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