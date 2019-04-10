  • BIST 98.135
  • Altın 238,191
  • Dolar 5,6733
  • Euro 6,3939
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Ara seçim yapılması, Meclis komitesinde ele alınacak

» »
Ara seçim yapılması, Meclis komitesinde ele alınacak
Ara seçim yapılması, Meclis komitesinde ele alınacak

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında yapacağı toplantıda, dün Meclis Genel Kurulu’nda ivediliği alınan 23 Haziran’da yerel kuruluş organları ara seçimi yapılmasıyla ilgili karar tasarısını görüşecek.

“Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Tasarısı”yla 23 Haziran tarihinin belirlenmesi halinde, seçim yasakları 24 Nisan’da başlayacak.

TAK muhabirinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya’dan aldığı bilgiye göre, ara seçim Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerindeki bazı ihtiyar heyeti üyelikleri için yapılacak. Söz konusu yerlerde bir ihtiyar heyeti üyesi vefat ettiği, bir diğeri istifa ettiği için seçime gidilecek. Geriye kalan yerlerdeki ihtiyar heyeti üyelikleri ise son yerel seçimde aday çıkmadığı için boş kalmış

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de yasa dışı bahis operasyonu09 Nisan 2019 Salı 21:24
  • Baybars: Nüfus Sayım Programı sayesinde kaç kişiyiz bileceğiz09 Nisan 2019 Salı 19:18
  • Sucuoğlu: Ülkeyi 4 farklı hükümet yönetiyor09 Nisan 2019 Salı 19:11
  • Anastasiadis:Akıncı açık konuşsun09 Nisan 2019 Salı 19:08
  • Çeler:“Bakanlar kurulu’na girdiğimizde derdimiz zam yapmak ve vatandaşı sömürmek değildir”09 Nisan 2019 Salı 17:34
  • “E-Nüfus projesi ile yeni E-Nüfus sisteminin 18 Nisan itibariyle tüm modülleriyle devreye alınması planlan09 Nisan 2019 Salı 16:27
  • 23 Haziran’da ara seçim yarın komite gündeminde...09 Nisan 2019 Salı 16:16
  • Kafalar karışık: AKP'den iki farklı YSK açıklaması09 Nisan 2019 Salı 15:52
  • Güç-Sen eylemelere destek vereceklerini belirtti09 Nisan 2019 Salı 15:31
  • Öztürk: “Uyuşturucuyla ilgili tehlike bangır bangır geliyor”09 Nisan 2019 Salı 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti