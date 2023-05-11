Ara seçimde 209 bin 837 seçmen oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerle ilgili BRT‘de ’17. Saat’ programında değerlendirmelerde bulundu.

Şefik, seçmen sayısının bugün itibariyle 209 bin 837 olduğunu, bu sayının bir önceki 25 Aralık seçimine göre bin 601 kişi arttığını kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, karma oyun kaldırılması ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

101 ve 136’ncı maddelerde değişikliğine gidildğini ifade eden Narin Ferdi Şefik, son seçimlerde karma oyların yüzde 60 üzerinde geçersiz sayıldığını ifade ederek, karma oyla ilgili birşeylerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Şefik, bunun karma oyu tercih eden nüfus için üzücü olduğunu ancak yüzde 60 üzerinde bir oyun gerçersiz sayılmasının sandığın iradesinin sandığa yansımadığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Narin Ferdi Şefik, tek bir milletvekili seçimi olduğundan dolayı, ilçe seçim kurullarının, seçim sonuçlarının daha erken çıkması için sandık sayısını düşürmeye çalıştığını da ifade ederek, sandık sayıları ile ilgili resmi rakamları 22-24 Mayıs arasında verebileceklerini dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Şefik, bir önceki seçimde sandık sayısının 700 kusur olduğunu, sandık sayısında en fazla 30 oranında bir düşüş olabileceğini düşündüğünü kaydetti.