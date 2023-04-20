Ara seçimde CTP adaylarının isimleri öne çıkmaya başladı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi, dün akşam gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında, ara seçime katılma kararı aldı.

Bazı partililerin “seçime katılarak erken seçimin önüne geçeceğiz, erken seçimi zorlayalım” görüşü olsa da, UBP’nin 25 milletvekiline ulaşmaması adına seçime katılarak, kazanma fikri ön plana çıktı.

Parti içerisinde hukukçu, reklam yapımcısı Mehmet Ekin Vaiz’in aday olmak istediğini genel merkeze bildirdiği, MYK Üyesi akademisyen Muhittin Tolga Özsağlam ve bürokrat Ödül Muhtaroğlu’nun da adaylık için çalışmaya başladığı öğrenildi.