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Ara seçimde iddialı aday... Tacan Reynar'ın milletvekili adaylığı kesinleşti...

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Ara seçimde iddialı aday... Tacan Reynar'ın milletvekili adaylığı kesinleşti...
Ara seçimde iddialı aday... Tacan Reynar'ın milletvekili adaylığı kesinleşti...

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hariç tüm örgütler bir araya gelerek ara seçimde uzlaşı sağlamak amacıyla bir öngörüşüme gerçekleştirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ara seçimde herkese eşit bağımsız bir aday önerisi yaptı.

Bu görüşme sonrası örgütler değerlendirme yapıp geçtiğimiz gün yeniden bir araya geldi.

Yapılan ikinci toplantıya Yeni Kıbrıs Partisi, Bağımsızlık Yolu ve Toplumcu Demokrasi Partisi katılırken Sol Hareket ve Birleşik Kıbrıs Partisi toplantıya katılmadı.

TDP parti meclisi kararıyla ara seçimde Kıdemli Yargıçlıktan istifa eden Tacan Reynar'ı aday göstereceği kesinleştiği öğrenildi.

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