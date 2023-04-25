Ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugünkü oturumunda oy birliği ile kabul edilen "Ara Seçimlerde Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, 6 Haziran 2022 tarihli Meclis birleşiminde oy birliği ile kabul edilen istifası sonucu milletvekilliğinden boşalan yerin doldurulması için 25 Haziran 2023 tarihinde ara seçim yapılacak.
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