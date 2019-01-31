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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Ara transferin son gününde 3 büyüklerden haberler

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Ara transferin son gününde 3 büyüklerden haberler
Ara transferin son gününde 3 büyüklerden haberler

Ara transferin son gününde takımlar arka arkaya kadrolarına kattıkları isimleri açıklıyor.

Galatasaray, Kasımpaşa'nın golcüsü Senegalli Mbaye Diagne'yi 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı renklerine bağladı.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar 1,1 milyon Euro'ya kiraladı.

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Empoli takımından kadrosuna katmak istediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc da İstanbul'a gitti.

Sarı Lacivertlilerin, 24 yaşındaki Zajc ile bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.

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