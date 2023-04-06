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Ara verilen Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantısına devam ediliyor

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Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Tasarısı'nı görüşmek üzere olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu'nda, yaşanan tartışma nedeniyle ara verilen oturuma devam ediliyor.
Ara verilen Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantısına devam ediliyor

Meclis Genel Kurulu, aranın ardından saat 15.15 sıralarında yeniden toplandı.  

Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nı görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanan Meclis’te, CTP Milletvekili Armağan Candan’ın eski Başbakan ve CTP Milletvekillerinden Ferdi Sabit Soyer’in 2010'da AKSA ile yaşanan süreçlere ilişkin açıklamasının ses kaydını dinletmeye başlaması üzerine çıkan tartışmalar sonrası oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe oturuma 10 dakika ara vermişti.

DİNÇYÜREK

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, Mecliste herkesin halkın seçip görev verdiği insanlardan oluştuğunu belirterek, farkı görüşlere sahip olunsa da Mecliste fikirlerin mevcut yasal düzen içinde sunulması, yasalara ve içtüzüğe uygun yapılması gerektiğini kaydetti.

Az önce anlamakta güçlük çektikleri bazı olaylar yaşandığına işaret eden Dinçyürek, iç tüzükte 72. Maddenin ikinci fıkrada net bir şekilde tanımlanmasına rağmen bir milletvekilinin Meclis çalışmasını germeye çalıştığını bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı’nın ise olaya gerektiği şekilde müdahale etmediğini belirten ve bunu eleştiren Dinçyürek, konu hakkında iç tüzüğün ilgili maddeleri konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Dinçyürek, UBP grubu olarak Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Milletvekili Armağan Candan’ı Meclisin çalışmalarını sabote ettiği gerekçesiyle kınadı.

TÖRE

Meclis Başkanı Zorlu Töre, stenografların ek mesai yapmama eylemine karşı, görevlerini belitten yazıların kendilerine tebliğ edildiğini ifade ederek, stenograflara Kamu Görevlileri Yasasını hatırlatarak, KTAMS’ın eyleminin yanlış olduğunu milletvekillerinin bilgisine getirdi.

Bu sırada Mecliste yeniden sözlü tartışmalar yaşandı.

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