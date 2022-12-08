Ara vermeden çalışmak, toplantı üstüne toplantı… Stresi artırıyor

Stresin sağlığa etkileri ve özellikle de bazı hastalıkları tetiklemekte önemli bir rol aldığı sık sık gündeme gelirken yeni bir araştırma stresin ortaya çıkmasında nelerin rol aldığına odaklandı.

Arka arkaya toplantılara girmenin ve hiç ara vermeden çalışmanın stresi artırdığı belirtildi. Microsoft’un yürüttüğü araştırmada, katılımcıların beyinlerindeki elektriksel aktivite mercek altına alındı. Araştırmacılar; birbiri ardına toplantılara ara vermeden katılanları incelediler ve stresle ilişkisi olan beta dalga aktivitesinde bir artış gözlemlediler.

Ekip ayrıca toplantılar arasında 10 dakikalık aralar verilen başka bir grubu da inceledi ve beta etkinliğinin düştüğünü, bunun da bireyin bir sonraki randevusunda kendini sıfırlamasına ve daha iyi performans göstermesine olanak tanıdığını gördü.

TOPLANTILAR ARASINDA MOLA ÖNERDİLER

Araştırmacılar, bu bulgular üzerine insanların toplantılar sırasında odaklanma ve etkileşim kurma yeteneğini geliştirmek için kırılmaların gerekli olduğunu ve bir bardak su veya gerilmenin bile beyni temizlemek için yeterli olduğunu kanıtladığını söyledi.

Çalışmanın ilk gününde grup, mola verilmeden arka arkaya düzenlenen dört ayrı yarım saatlik toplantıya katıldı. Ertesi gün de her oturum arasında 10 dakikalık molalar alarak bu toplantılara katıldılar.

İki saatlik arka arkaya toplantılarda, stresle bağlantılı olan beta dalgalarının ortalama aktivitesinin zamanla arttığı görüldü.

Araştırmacılar yaptıkları açıklamada şu sözlere yer verdiler: “Katılımcılara meditasyon kullanarak dinlenme şansı verildiğinde, beta aktivitesi düştü ve sıfırlama sağlandı.”