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Araba egzozlarından çıkan dumanlar için korkutucu uyarı yapıldı

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Yeni bir araştırma, araç egzozlarından pompalanan ve sert frenlemenin neden olduğu dumanların kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığını öne sürüyor.
Araba egzozlarından çıkan dumanlar için korkutucu uyarı yapıldı

Almanya’daki Berlin Brandenburg Akademisi’nde yapılan çalışmada, nitrik oksit ve partiküller gibi trafikten kaynaklanan hava kirliliği ile kalp krizi sayısı arasındaki bağlantıları inceledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, 18.000 katılımcının analizi, günlük daha yüksek NO (nitrik oksit) düzeylerinin kalp krizi insidansını artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, sigara içenlerin dumandan etkilenmemiş göründüklerini, belki de zaten zehirli dumanları soluduklarını söyledi.

SİGARA BAĞLANTISI DA ARAŞTIRILDI

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nde yayınlanacak araştırmada yer alan Dr. Insa de Buhr-Stockburger, “Çalışmamızda hava kirliliği ve kalp krizi arasındaki ilişki sigara içenlerde yoktu.”

“Düzenli olarak sigara içenler ek dış kirleticilerden daha az etkilenmiş göründüklerinden, kötü havanın aslında kalp krizlerine neden olabileceği gösterilebilir.”

“Çalışma, kirli havanın akut miyokard enfarktüsü (kalp krizi) için bir risk faktörü olduğunu ve trafik ve yanma kaynaklı kirliliği azaltmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

Kalp ve dolaşım hastalığı İngiltere’de her dört ölümden birine neden olurken sekiz erkekten biri ve 14 kadından biri bu nedenle ölüyor.

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