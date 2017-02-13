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Araba sürerken aniden hayatını kaybetti

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Araba sürerken aniden hayatını kaybetti
Girne Çevre Yolu üzerinde araba sürerken yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgilere göre geçtiğimiz gün (12.02.2017) saat 19.00 sıralarında, Girne Çevre Yolu üzerinde, Girne’de sakin Abdullah Salık (E-52), yönetiminde bulunan araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bugün (13.02.2017), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Abdullah Salık’ın cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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