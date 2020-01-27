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Araba yandı, kül oldu!

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Hamitköy’de seyir halindeki bir araç, muhtemelen benzin kaçağı nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı.Kaynak: Araba kül oldu
Araba yandı, kül oldu!

Hamitköy’de seyir halindeki bir araç, muhtemelen benzin kaçağı nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bugün saat 02.00 sıralarında Hamitköy’de Sivrice Sokak üzerinde Hitmet Atalay’a ait seyir halinde bulunan araçta, muhtemelen benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi neticesinde yangın çıktı. Yangın sonucu araç tamamen ve aracın yanında bulunan bir elektrik direğiyle bir zeytin ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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