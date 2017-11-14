Arabacıoğlu, aday olmayacağını açıkladı

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, 7 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

Arabacıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, gerek seçim süreci, gerekse seçim sonrasında yeni seçilecek olan genç milletvekilleriyle bunca yıldır edindiği bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya devam edeceğini açıkladı.



DP Lefkoşa Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu’nun konuya ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:

“Siyasi yaşantıma 1993 yılında Demokrat Parti’den Lefkoşa Milletvekili seçilerek başladım. 24 yıl süren bu süreçte 6 kez genel seçimlere katılarak milletvekili seçildim. Bu süre içerisinde partimin tüm organlarında da görev yaptım. 2001-2004 yılları arasında Sağlık Bakanı, 2013-2014 yılları arasında da Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptım. Meclisin tüm komitelerinde görev aldım. Annan Müzakere sürecinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu yasa tasarılarının şekillenmesinde aktif görev alarak katkı koymaya çalıştım.

Yine bu dönemlerde 2005 yılında partimden Cumhurbaşkanlığı adaylığına uygun görüldüm ve aday oldum. 2013 yılında ise Lefkoşa Belediye Başkanlığı seçimine katıldım. Beni DP amblemi altında bu görevlere layık gören halkımıza, bu görevlerim süresince birlikte çalıştığım bürokratlarıma, milletvekili arkadaşlarıma ve meclis çalışanlarına teşekkür ederim.

2018 yılında yapılacak olan milletvekilliği seçimlerine katılmayacağımı fakat gerek seçim sürecine gerekse seçim sonrasında yeni seçilecek genç arkadaşlarla bunca yıl boyunca edindiğim bilgiyi, tecrübeyi paylaşmaya devam edeceğimi belirtir sonsuz sevgi ve selamlarımı iletirim.”