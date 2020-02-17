Arabacıoğlu, kitabını Özkurt’a takdim etti

Cumhuriyet Meclisi’nde 6 dönem milletvekilliği yapan ve bakanlık görevlerinde bulunan eski siyasetçi Dr. Mustafa Arabacıoğlu, kendisinin yazmış olduğu belgesel niteliğindeki kitabı BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a takdim etti..

Cumhuriyet Meclisi’nde 6 dönem milletvekilliği yapan ve bakanlık görevlerinde bulunan eski siyasetçi Dr. Mustafa Arabacıoğlu, kendisinin yazmış olduğu belgesel niteliğindeki kitabı BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a takdim etti..

‘Yüzleşme’ adlı kitapta Annan Planı dönemi ve öncesinde gelişen toplumsal ve siyasi olaylar da anlatılıyor.

Kitapta, Annan Planı dönemindeki tartışmaların televizyon programlarına nasıl yansıdığı da aktarılıyor. Kitap sayfaları arasında yer QR Code baskıları, akıllı cep telefonu gibi cihazlara okutulduğunda bahsi geçen tartışma programları cihaz ekranından izlenebiliyor.

Arabacıoğlu, BRT personelinin faydalanması dileğiyle kitabını BRT Müdürü Meryem Özkurt’a takdim ederken, Müdür Özkurt da söz konusu kitaptan özellikle belgesel çalışmalarında en iyi şekilde yararlanacaklarını belirtti.