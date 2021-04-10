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Arabada uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

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Arabada uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı
Arabada uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi tutuklandı

09.04.2021 tarihinde, saat 21:30  sıralarında, Girne’de Çakıllar Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu O.J.J.(E-29)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 9 ayrı paket halinde yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.  

Bahse konu şahıs ile aynı araçta yolcu olarak bulunan F.D.A.(E-19), C.P.O.(E-24), V.E.K.(E-19) ve O.P.E.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

 
 

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