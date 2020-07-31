Arabadan hırsızlık

Aralık 2019 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir makinist garajı önünde tamir maksatlı park halinde bulunan Fevzi Kavaz'a ait Subaru İmprezza model araç içerisinden, muhtelif araç parçaları, aracın bagaj ve arka koltukları, DVD ekranlı araç teybi ile aracın elektronik sistem soketi yerinden sökülerek çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.A.E.(E-26), dün tespit edilerek tutuklandı.
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