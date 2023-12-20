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Arabahmet Kültür Evi’nde Latin müzikleri yankılandı

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26 Aralık’ta Caz Konseri gerçekleştirilecek
Arabahmet Kültür Evi’nde Latin müzikleri yankılandı

Lefkoşa Belediye Orkestrası, gerçekleştirdiği Yeni Yıla Merhaba konseri ile müzik severlere harika bir gece yaşattı. Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen Latin Trio konserinde vokalde Arkın Sayar, gitarda İbrahim Çetiner ve trompette Münür Akgör, iki saate yakın bir sürede çaldıkları ve seslendirdikleri parçalarla izleyenlerin müzik dolu bir akşam geçirmelerini sağladılar.

Repertuarında ölümsüzleşen Latin şarkılar yanında Türkçe parçaların da Latin versiyonlarının da bulunduğu trio, kalite dolu performansları ile salonu dolduran müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. Latin rüzgarlarının estiği konserde Donde estas: Pick Martini, Elbette: Candan Erçetin, Dos Gardenias: İbrahim Ferre, El Cuarto De Tula: Bueno Vista, Chan Chan: Bueno Vista, Her yaşın bir güzelliği var: Ajda Pekkan, Cuandos Desirena, La Ultima Noche gibi birçok parça müzikseverlerin dinletisine sunuldu.

26 Aralık’ta Caz Konseri gerçekleştirilecek
LBO’nun Yeni Yıla Merhaba konserleri 26 Aralık Salı akşamı Caz Konseri ile devam edecek. Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak konserde vokal ve gitarda Hüseyin Altan, gitarda Kadir Evre, klavyede Hüseyin Kırmızı, basgitarda Cahit Kutrafalı, davulda ise Uğur Güçlü yer alacak. 

Konserin biletleri online olarak www.biletinial.com internet adresinden veya girişten temin edilebilecek.

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