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“Arabalar Makarios Caddesinde Ağustos’a kadar kalacak”

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“Arabalar Makarios Caddesinde Ağustos’a kadar kalacak”
“Arabalar Makarios Caddesinde Ağustos’a kadar kalacak”

Makarios Caddesi özel araçlar tarafından Ağustos hatta belki de Eylül ayına kadar kullanılabilecek. İlk planlamaya göre Makarios Caddesi sadece otobüslerin dolaşımına açık olacaktı.

Şimdi ise son gelişmeler, özel araçların Makarios’a girmesine 15 Şubat gününe kadar geçici olarak izin vermiş olan Polis Başkanının, geçicilik süresini Ağustos’a kadar uzatacağını gösteriyor.

Bu durumda 15 Ocak’tan sonra Makarios caddesinin sadece kent merkezine doğru tek yönlü trafiğe açık olmasının çeşitli trafik sorunlarına yol açacağına dair korkular ifade edildi.

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