  • BIST 123.166
  • Altın 296,413
  • Dolar 5,9267
  • Euro 6,5731
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Arabanın bagajında insan kaçakçılığı iddiası

» »
Bir Kıbrıslı Türk’ün önceki gün, iki Kongo uyruklu şahsı, arabasının bagajı içerisinde Metehan geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştığı iddia edildi.
Arabanın bagajında insan kaçakçılığı iddiası

Bir Kıbrıslı Türk’ün önceki gün, iki Kongo uyruklu şahsı, arabasının bagajı içerisinde Metehan geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu şahsın aracının Rum polisinin kontrol noktasına geldiğinde aranmak için önünün kesildiğini ve şahsın, yakalanacağını anlayınca arabasını orada bırakarak kaçtığını öne sürdü.

Haberde, iki Kongolu’nun siyasi sığınma talebinde bulunduğu ve talepleri incelenene kadar, Koçinotrimitya’daki mülteci misafirhanesine götürüldükleri kaydedildi.

Gazete, söz konusu Kıbrıslı Türk aleyhinde ise tutukluluk emri çıkarıldığını ve şahsın arandığını yazdı.

Öte yandan Rum polisinin dün, Lefkoşa'nın güneyinde surlariçindeki bir binada internet üzerinden kumar oynattıkları iddia edilen 4 Kıbrıslı Türk’ü gözaltına aldığı bildirildi.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıkları ve aleyhlerinde ikişer günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da fuhuşa teşvikten tutuklama19 Ocak 2020 Pazar 11:54
  • Başkasının kimliğine büründü, barikatta enselendi16 Ocak 2020 Perşembe 15:55
  • Lefkoşa’da yoğun denetim16 Ocak 2020 Perşembe 12:49
  • Kişmir: Bu akşam ki eylemden herkes dersler çıkarmalı15 Ocak 2020 Çarşamba 17:20
  • Ertelenen eylem bugün!“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün15 Ocak 2020 Çarşamba 10:56
  • Evkaf Selimiye Camii’sini restore ediyor13 Ocak 2020 Pazartesi 11:39
  • Lefkoşa'da kavga!12 Ocak 2020 Pazar 12:21
  • Lefkoşa'ya 5 koldan su geliyor! Harmancı: zor bir akşam bizi bekler...08 Ocak 2020 Çarşamba 17:38
  • Su altında kalan bu yollar trafiğe kapatıldı08 Ocak 2020 Çarşamba 13:22
  • Gönyeli'yi yasa boğan ölüm07 Ocak 2020 Salı 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti