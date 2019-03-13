Arabanın camını kırıp benzin döküp yaktı

13.03.2019 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Alsancak'da Şht Sıtkiye Abdullah Ekinci Sokak üzerinde yol kenarında park halinde bulunan Redif NUREL’e ait jeep aracın sağ ön camını kasten taş ile kırıp hasara uğrattıktan sonra, benzin döküp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmışttı.
Yangın, çevre sakinleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu araç kısmen yanarak zarar gördü. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlılar B.K.(E-20) ve M.K.(E-28) tutuklandı
FOTO-ARŞİV
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.