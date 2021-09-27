Arabanın Camını Kırıp Hırsızlık Yaptı!

26.09.2021 tarihinde, Alayköy’de Atatürk caddesi üzerinde park halinde bulunan Türkan ULAŞ’a ait salon aracın sol ön camı taş ile kırılarak kasti hasara uğratıldıktan sonra, araç içerisinden adı edilen ve oğluna ait; 3 adet cep telefonu, bir adet para cüzdan, 3 adet kimlik kartı, bir adet sürüş ehliyeti, 2 adet bankamatik kartı ile toplam 320 TL nakit para çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak tespit edilen B.P.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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