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Arabasının anahtarını çaldı, kaçırdı, ormanlık alanda darp etti: 3 gün daha tutuklu

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Girne’de meydana gelen ‘Soygun’, ‘Zorla İnsan Kaçırma’, ‘Kasti hasar’, ‘Mülke tecavüz’, ‘Ev açma’ suçlarından itham edilen zanlı Murat Balkan, soruşturma kapsamında 3 gün daha tutuklu kalacak.
Arabasının anahtarını çaldı, kaçırdı, ormanlık alanda darp etti: 3 gün daha tutuklu

Girne’de meydana gelen ‘Soygun’, ‘Zorla insan kaçırma’, ‘Kasti hasar’, ‘Mülke tecavüz’, ‘Ev açma’ suçlarından itham edilen Murat Balkan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 8 Haziran 2025 tarihinde meydana geldiğini ve zanlının 12 Haziran 2025 tarihinde itham edildiği suçlardan tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı Balkan’ın müştekinin arabasının anahtarını çalarak, “Benimle gelmezsen videolarını yayınlarım” diyerek tehdit ettiğini söyledi. Soruşturmayı yürüten polis, zanlının müştekiyi tehditle Değirmenlik-Dağyolunda ormanlık alan götürerek, başına şişe ile vurduğunu belirtti.

Müştekinin olay yerinden kaçarak ana yoldan geçen bir aracı durdurup kaçtığını ve polise şikâyette bulunduğunu soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, zanlının ayakkabılarının müştekinin evinde tespit edildiğini ve ayak izleri ile eşleştiğini söyledi.

Olay yeri tarafından evin fotoğraflandığını kaydeden polis, müştekinin çantasının, kredi kartı, cep telefonu ve laptopunun henüz bulunmadığını belirtti.

Polis memur, müştekinin zanlı tarafından el konan aracının henüz bulunmadığını birçok KGS görüntüsünün incelendiğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Evren Mürsel soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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