Arabayı benzin döküp yaktılar

Limasol’da önceki gece park halindeki bir aracın kundaklandığı haber verildi.

Fileleftheros’a göre araç, üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Araç sahibi ve komşularının müdahalesi ile yayılmadan söndürülen yangında aracın ön bölümünde büyük hasar meydana geldi.

Gazete polisin, olay yerinde yaptığı incelemede kundaklamayı gösteren emareler bulduğunu, araç sahibinin ifadesi üzerine de bir kişiyi aramakta olduğunu yazdı.

FOTO: ARŞİV