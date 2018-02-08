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Arabayı yaktılar

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Arabayı yaktılar
Arabayı yaktılar

KASTİ HASAR        
07.02.2018 tarihinde saat 22:30 sıralarında, Tepebaşı - Çamlıbel arasındaki toprak yol içerisinde park halinde bulunan KH 802 plakalı salon aracın iç kısmına meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülerek yakılması sonucu hasara uğratılmıştır.   

Çıkan yangın sonucu aracın güneşlikleri, el freninin olduğu orta kısım ve iç tavan döşemesi yanarak zarar görmüştür. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada araç sahibi A.K.(E-26) ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.E.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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