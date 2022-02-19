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Araç Alev Aldı!

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Kaza Yapan Araç Alev Aldı!
Araç Alev Aldı!

Lefkoşa-Dikmen arasındaki çevre yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 1 araç tamamen yandı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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