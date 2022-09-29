Araç alev topuna döndü

Lefkoşa'nun Taşkınköy Sosyal Konutlar Bölgesinde sabah 08.00 sıralarında seyir halindeki Nissan marka araç sürücüsünün önünde seyreden Mercedes marka araca arkadan çarpması sonucu alev aldı...
Kazanın ardından Nissan marka aracın bağaj bölümünde çıkan yangın kısa sürede bütün aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesine rağmen araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
Aracın neden alev aldığı araştırılıyor.
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