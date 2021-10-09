Polis tarafından bir araçta yapılan arama sonucu, araç içerisinde tabanca, şarjörler ve canlı mermiler bulundu. Konuyla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polis tarafından bir araçta yapılan arama sonucu, araç içerisinde tabanca, şarjörler ve canlı mermiler bulundu.

Konuyla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah 02:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, M.C.Ç.’nin (E-39) kullanımda bulunan ve V.B(E-28), F.Y.(E-23) ve B.Ö.’nün (E-28) yolcu olarak bulunduğu araçta polis tarafından yapılan arama sonucu, araç içerisinde bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet şarjör ve 9 mm çapında 13 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.