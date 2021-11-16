Araç İçerisinden Hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı: Kasım 2021 ayı içerisinde, Tuzla-Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.Ö.(E-20) ve U.K.(E-19) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı: Kasım 2021 ayı içerisinde, Tuzla-Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.Ö.(E-20) ve U.K.(E-19) tutuklanmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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