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Araç İçerisinden Hırsızlık

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Araç İçerisinden Hırsızlık
Araç İçerisinden Hırsızlık

Polis Basın Subaylığı açıkladı: Kasım 2021 ayı içerisinde, Tuzla-Gazimağusa bölgesinde meydana gelen araç içerisinden hırsızlık olayları ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen V.Ö.(E-20) ve U.K.(E-19) tutuklanmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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