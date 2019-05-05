Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 13:40 sıralarında, Haspolat Sanayi Yolu Atatürk Caddesi üzerinde, İbrahim Tekeboğan (E-42) yönetimindeki MP 926 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra kontrolsüzce savrularak yolun solunda bulunan ağaca çarpmıştır.
Kaza sonucu araçta sıkışan araç sürücüsü İbrahim Tekeboğan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Filiz Tekeboğan (K-8) ile birlikte kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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