Araç ile bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü yaralandı

Gazimağusa'da bugün saat 16.30 sıralarında, Havva Şentürk Sokak üzerinde, 28 yaşındaki Jophet Seukam Miaffo, kullanımındaki bisiklet ile cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada karşı istikametten gelmekte olan 39 yaşındaki Timur Özdemir Demiralp yönetimindeki MJ 206 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor...
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