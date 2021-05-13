  • BIST 1.441
  • Altın 499,272
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Araç ile bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü yaralandı

» »
Araç ile bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Araç ile bisiklet çarpıştı: Bisiklet sürücüsü yaralandı

Gazimağusa'da bugün saat 16.30 sıralarında, Havva Şentürk Sokak üzerinde, 28 yaşındaki Jophet Seukam Miaffo, kullanımındaki bisiklet ile cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada karşı istikametten gelmekte olan 39 yaşındaki Timur Özdemir Demiralp yönetimindeki MJ 206 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. 

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediye Mezbahası’nın Geliştirilmesi İçin Çalışma Yapılıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:35
  • Gazimağusa Hastanesi’nde çalışan 2 cerrah doktor istifa etti04 Mayıs 2021 Salı 17:31
  • Yeniboğaziçi’nde koronavirüs vakaları genç yaşlara indi02 Mayıs 2021 Pazar 11:32
  • 35 yaşında hayata göz yumdu...02 Mayıs 2021 Pazar 09:03
  • 6000 TL para karşılığında hamileliği yasal olmayan şekilde sonlandırdılar28 Nisan 2021 Çarşamba 18:03
  • Mağusa'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı26 Nisan 2021 Pazartesi 21:50
  • Mağusa'da iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü25 Nisan 2021 Pazar 10:48
  • Kaliland'da bıçaklama!21 Nisan 2021 Çarşamba 10:36
  • Bağımsızlık Yolu ikinci olağan Mağusa Bölge Kurulu’nu gerçekleştirdi18 Nisan 2021 Pazar 16:07
  • Mağusa’da Elektrik Kesintisi16 Nisan 2021 Cuma 13:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti