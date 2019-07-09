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"Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi" uygulaması başladı

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Bayıdırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği’nde yapılan tüm işlemlerle ilgili araç sahiplerini önceden bilgilendirmek amacıyla “Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi” adı altında yeni bir uygulama başlattı.
"Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi" uygulaması başladı

Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi tarafından araç sahiplerine SMS gönderilerek, Araç Kayıt Bilgilendirme Sistemi’ne kayıt olmaları için isim, soyisim, e-posta adresi ve araç plaka bilgilerini, her bilgiden sonra bir boşluk bırakarak, 1300’a SMS olarak göndermeleri rica edildi.

Bu ücretsiz servis sayesinde bilgiler kayıt altına alınarak, seyrüsefer ve muayene gibi işlemlerin tarihi yaklaştığında araç sahipleri SMS yoluyla bilgilendirilecek.

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