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Araç kayıt dairesinde arbede çıktı! Camlar kırıldı!

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Araç kayıt dairesinde arbede çıktı! Camlar kırıldı!
Araç kayıt dairesinde arbede çıktı! Camlar kırıldı!

Ulaştırma Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kısmi olarak açmaya karar verdiği araç kayıt dairesinde sabah saatlerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Erken saatlerde Lefkoşa araç kayıt dairesine giden vatandaşları dairenin geç açılması çileden çıkarttı. Araç kayıt dairesi önünde bu duruma sinirlenen vatandaşlar tepki gösterince arbede çıktı.

Olayların büyümesi üzerine 9.30 gibi araç kayıt Dairesi işlem yapmayı durdurdu.

İşlemlerini yapılmayan vatandaşlar elleri boş döndü. Vatandaşlar hükümetin aldığı kararları ne kadar iyi becerdiği konusunda en kötü örneği olduğunu “Biz vergim ödemeye geldiğimize rağmen Yapılan bu tavırları hiç takip ediyoruz. Bu şartlarda bu işlemler yapılması ne kadar doğru” diyerek sitem etti

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