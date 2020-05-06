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Araç kayıt dairesinde arbede çıktı! Camlar kırıldı! (Güncellendi)

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Araç kayıt dairesinde arbede çıktı! Camlar kırıldı! (Güncellendi)
Araç kayıt dairesinde arbede çıktı! Camlar kırıldı! (Güncellendi)

Ulaştırma Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kısmi olarak açmaya karar verdiği Araç Kayıt Dairesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Erken saatlerde Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi'ne giden vatandaşları dairenin geç açılması çileden çıkardı.

Araç Kayıt Dairesi önünde bu duruma sinirlenen vatandaşlar tepki gösterince arbede çıktı.

Olayların büyümesi üzerine 9.30 gibi Araç Kayıt Dairesi işlem yapmayı durdurdu.

İşlemlerini yapılmayan vatandaşlar evlerine elleri boş döndü. Vatandaşlar “Biz vergimizi ödemeye gelmemize rağmen yapılan bu tavırları hiç hoş değil. Bu şartlarda bu işlemler yapılması ne kadar doğru” diyerek sitem etti.

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Araç Kayıt Dairesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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