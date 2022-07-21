Araç Kayıt Şubesi’nin topladığı gelirin sadece 40 milyon TL’si yol çalışmalarına ayrılıyor!

Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin yılın ilk ayında toplamda 222 milyon 716 bin TL gelir elde etmesine rağmen, toplanan paranın sadece 40 milyon TL’sinin yol çalışmalarına ayrılacak.

Bu paranın 35 milyon TL’sinin Lapta-Alsancak yoluna gideceği kaydedilirken, geriye kalan 5 milyon TL’nin ise yol çalışmaları için ‘yetersiz’ olduğunun altı çizildi.

Devletin temel görevlerinin başında gelen ulaşım hizmetine yine beklenen yatırımlar yapılamayacak. Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin yılın ilk yarısında toplamda 222 milyon 716 bin TL gelir elde etmesi sonrası, gözler yol yapım çalışmalarına dönerken, toplanan paranın sadece 40 milyon TL’sinin yol çalışmalarına ayrılacağı ve bunun büyük bir bölümünün ise Lapta-Alsancak yolu için harcanacağı belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin yılın ilk 6 ayında topladığı 222 milyon 716 bin TL gelir elde etmesi sonrası Kıbrıs Postası’na konuştu.

ARIKLI: ÜLKEDE TOPLAMDA 387 BİN KAYITLI ARAÇ VAR

Yılın ilk altı aylık sürecinde 30 bin civarında araç devri gerçekleştiğini, 60 bin de yeni araç kaydı yapıldığını belirten Arıklı, “Ülkede toplamda 387 bin kayıtlı araç var. Bu araçların 210 binin seyrüseferi bulunuyor, geri kalanlar ise trafikten düşmüş durumda.” dedi.

Bakan Arıklı, yıl sonuna kadar 150 bin civarında aracın seyrüseferini yenilemesi gerektiğini de söyledi.

“GİRNE-ALSANCAK YOLU İÇİN 35 MİLYON TL HARCANACAK”

Kara yollarına ayrılan bütçenin sadece 40 milyon TL olduğunu belirten Arıklı, “Bu kaynağın 35 milyon TL’si Girne-Alsancak yolu için ayrıldı.” dedi.

“5 MİLYON TL YETERLİ DEĞİL”

Hükümet ortağı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, geriye kalan 5 milyon TL ile kendilerinden diğer yolların yapılmasının beklendiğini belirterek, “Kara yolları için talep ettiğimiz rakam 292 milyon 998 bin liraydı. Bunun sadece 40 milyonunu verdiler. Bu rakam, yeterli değil.” diye konuştu.