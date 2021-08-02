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Araç Kayıt’ta pozitif vaka

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Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Lefkoşa merkez şubesinde bir personelin PRC testinin pozitif olduğu, bazılarının da temaslı olmaları nedeniyle, şubede sınırlı sayıda personel ile işlem yapılacağı duyuruldu.
Araç Kayıt’ta pozitif vaka

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Lefkoşa merkez şubesinde bir personelin PRC testinin pozitif olduğu, bazılarının da temaslı olmaları nedeniyle, şubede sınırlı sayıda personel ile işlem yapılacağı duyuruldu.

Bu nedenle araç sahiplerinin seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödemelerini internet üzerinden yapabilecekleri hatırlatıldı.

Söz konusu harçların internet üzerinden yedi gün 24 saat ödenebileceği ifade edilen bakanlık açıklamasında, salgının döneminde  vatandaşların kendilerini korumak adına, dışarıya çıkmadan bulundukları ortamdan işlem yapmaları önerildi.

Bakanlık ödemeler için vatandaşların  oluşturulan Araç Kayıt Otomasyon Sistemindeki  www.bub.gov.ct.tr  adresine başvurabileceğini kaydetti. 

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