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Araç kira sözleşmesini sahteledi!

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Lefkoşa’da meydana gelen "Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve İkamet İzinsiz" suçlarından tutuklanan M.B mahkemeye çıkarıldı.
Araç kira sözleşmesini sahteledi!

Polis memuru Hasan Çelik mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13.12.2024 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde trafik kontrolünde bulunan LPM Trafik Şube Amirliğinde görevli polis memurunun zanlının kullanımında bulunan ZUC 414 plakalı aracı durdurup kontrol yaptığını söyledi.

Polis, zanlının trafik polisine araç kira sözleşmesinin yanında olmadığını ve daha sonra polise getireceğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis, 14.12.2024 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine gelen zanlının bir şirket adına düzenlenen ve 13.12.2024 ile 16.12.2024 tarihleri arasında geçerli araç kira sözleşmesine kendi adını yazarak sahteledikten sonra LPM Trafik Şube amirliğinde görevli polise vererek sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, 16.12.2024 tarihinde Lapta'da faaliyet gösteren araç kiralık şirketinden yapılan soruşturmada söz konusu aracı J.U.W.’ye kiraladıklarını söylediklerini aktardı. Polis, aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye celp edilen zanlının işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29.11.2024 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, emare olarak alınan kira sözleşmesi ile kira sözleşmesi makbuz kökünün üzerindeki yazının, zanlıdan alınan el yazı ve imza örnekleri ile karşılaştırılacağını açıkladı. Polis memuru, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verdi.

 

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