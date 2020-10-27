Araç kundaklayan 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de aranıyor

5.10.20 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Gazimağusa Baykal bölgesinde C.T adına kayıtlı olup 3 yıldan beri Ayşe Kurucu isimli şahıs tarafından kullanılan PC 366 plakalı Mazda Demio model araç, ikametgâhın garajında park halinde iken meçhul şahıs (lar) tarafından üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülmek suretiyle yakılmış ve 45 bin TL civarında bir hasar meydana gelmişti.

O günden beri sürdürülen tahkikat ve güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında mesele ile ilgisi olabileceği belirlenen M. G.D. (E-27) 26.10.20 tarihinde Girne turizm limanından çıkış yapmak üzereyken polis tarafından tutuklandı. Zanlı bugün 27.10.20 tarihinde kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü tutukluluk emri duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Gökhan Yıldırım olgularla ilgili yemin altında şahadet vermek suretiyle anımsatmada bulundu. 5.10.20 tarihinde saat 0015 raddelerinde C.T adına kayıtlı olup Ayşe Kurucunun kullanımında bulunan PC 666 plakalı aracın garajda park halinde iken muhtemelen yanıcı madde dökülüp yakıldığını söyleyen PM Yıldırım, tamamen yanan araca 45 bin TL hasar olduğunu belirtti.

Sürdürülen tahkikat ve güvenilir kaynaklardan temin edilen bilgiler ışığında zanlının da dâhil olduğu 2 ayrı ism tespit edildiğini, telefon dökümlerinden hareketle zanlının ve diğer kişinin olay günü ve saatinde araca hasar verilen bölgede olduklarının belirlendiğine dikkat çeken PM Yıldırım, bu şahıslar hakkında derdest emri temin edildiğini söyledi. Zanlı yurt dışına kaçmaya çalışırken tespit edilerek tutuklandı.

Temin edilen bilgiler ışığında 26.10.20 tarihinde Girne turizm limanından KKTC dışına çıkış yapmak üzereyken zanlının tespit edilerek tutuklandığına değinen tanık polis, aynı gün gönüllü bir ifade veren zanlının olay tarihinde Gazimağusa’ya arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde almaya geldiklerini, olay mahallinin 30-40 metre gerisinde arkadaşını araçtan indirdiği ve bir, bir buçuk saat sonra aynı yer yakınından geri alıp Lefkoşa’ ya döndükleri yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlının verdiği gönüllü ifadenin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığını, ifadede belirtilen aracın olay gününden sonra temin edilen kamera görüntülerine takılıp takılmadığı hususunda inceleme yapılacağına dikka çeken PM Yıldırım, ismi belirlenen ve aranmakta olan bir şahsın olduğuna da vurgu yaptıktan sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.