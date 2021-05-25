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"Araç muayene hizmetinin tamamen devlet bünyesinde olmalı"

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Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TGYD) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ortak basın açıklaması yayımlayarak, araç muayene hizmetinin tamamen devlet bünyesinde olması gerektiğini kaydetti.
"Araç muayene hizmetinin tamamen devlet bünyesinde olmalı"

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TGYD) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ortak basın açıklaması yayımlayarak, araç muayene hizmetinin tamamen devlet bünyesinde olması gerektiğini kaydetti.

Yapılan ortak açıklamada, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin görüştüğü Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda “muayeneyi yapan makam” tanımının “araçların muayene işlemlerini yapmak üzere Mukayyit tarafından yetkilendirilen kurum veya tüzel kişi” olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

 “Bu değişikliğin pratik anlamı ise araç muayene sisteminin özelleştirilme adı altında birilerine peşkeş çekilebilmesinin önünün açılmak istenmesidir” iddiasında bulunulan açıklamada, Avrupa Birliği adına ülkede çalışma yürütmüş uzmanların araç muayene sisteminin devlet bünyesinde yapılmasının en makul seçenek olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

“Aslında ‘özelleştirme’ adı altında yapılmak istenenler toplum için çok ciddi tehlikeler içerir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“Öncelikle, araç muayene sisteminin yasal ve teknik boyutları yeterince çalışılmamış ve Avrupa Birliği direktiflerine uyumlaştırılmamışken, özelleştirmenin önünü açacak yasal düzenleme yapılması en başta toplumumuza karşı büyük bir ihanettir. Zaten devletin sahip olması gereken tüm yasal sorumlulukların tüzel bir yapıya aktarılarak yetkililerin bu sorumluluklardan tümünden arınmayı amaçlaması bu ihanetin en önemli göstergesidir. Diğer yandan, araç muayene hizmetinin özelleştirilmesi devletin çok ciddi bir gelir kaynağından mahrum kalmasını getirecektir. Ayrıca, verilecek hizmet AB uzmanlarının da açıkça belirttiği üzere reklam edildiği gibi verimli çalışmayacaktır. Sonuçta, araç muayene sisteminin tümden veya kısmen özelleştirilmesi topluma kesinlikle büyük zarar verecektir.”

 

VAR OLAN ARAÇ MUAYENE SİSTEMİNİN SAVUNULMASI MÜMKÜN DEĞİL… ANCAK BU SİSTEMİN TÜZEL BİR YAPIYA DEVREDİLMESİ İÇİN BAHANE DEĞİL”

Var olan araç muayene sisteminin savunulmasının mümkün olmadığı, ancak var olan sistemin topluma gereken hizmeti vermekten uzak olmasının, sistemin tüzel bir yapıya tamamen devredilmesi için bir bahane olarak kullanılamayacağı kaydedilen açıklamada, devlet bu görevi yapamıyorsa başında oturanların istifa ederek bu işleri yapabileceklerin önünü açması istendi.

AB’nin araç muayene sistemiyle ilgili uzmanlık eğitimi verme ve araç muayene istasyonları kurma teklifinin KKTC politikacılarının kaç hükümettir yok saymaya devam ettiği ve AB’ye karşı düşmanca tavır sergilendiğini savunan TGYD ve KTÖS, var olan sistemi dahi denetleme beceri ve niyetinde sahip olmayan yönetimlerin devletin yasal olarak özel imtiyaz sağlayacağı tüzel bir yapıyı da denetleyemeyeceği, “Zaten böyle bir denetimi başarı ile yapabilecek bir yönetim araç muayene hizmetini devlet bünyesinde başarabilecek bir yönetim olacağı” kaydedildi.

Özelleştirme ve rant yaratma amacı güden yaklaşımın kınandığı belirtilen açıklamada, araç muayene sisteminin tüzel kişilere devredilmesinin önünü açacak gündemdeki yasa tasarısından bir an önce vazgeçilmesi talep edildi.

İki örgüt, toplumun sağlık, güvenlik, ve refahı adına, araç muayene sisteminin tamamen devlet tarafından yapılmasını gerektirecek şekilde tasarlanmasını ve ilgili tüm yasaların bu doğru anlayış ile düzenlenerek her türlü özelleştirmenin önünün tamamen kapatılmasını istedi.

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