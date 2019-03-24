Araç muayene istasyonları özelleştiriliyor!

Araç muayene hizmetlerinin uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi amacıyla kamu-özel işbirliği modeliyle özelleştirilmesi için ön rapor hazırlanıyor.



Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bu yöndeki önergesini kabul etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, ülkemizde araç muayene hizmetlerinin uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi amacıyla, Türkiye'de uygulanmakta olan ve söz konusu hizmetleri sunan kamu-özel işbirliği modellerinin KKTC’ye getirilmesi, trafik ve can güvenliğine katkı sağlayacak olması nedeniyle, ülkemizdeki araç muayene istasyonlarının kamu-özel işbirliğiyle işletilmesi için özelleştirme kapsamına alınmasını teminen, 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci maddesine göre ön raporun hazırlanmasına karar verdi” denildi.