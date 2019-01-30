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Araç plakalarının değiştirilmesi için yarın son gün

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Araç plakalarının değiştirilmesi için yarın son gün
Araç plakalarının değiştirilmesi için yarın son gün

Motorlu araç sahiplerinin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri için yarın son gün

Bakanlık tarafından yetkilendirilen plaka imalatçıları listesi ve iletişim bilgilerine bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’den ulaşılabiliyor. 
Yarın, araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak. 

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