Araç ruhsat harçlarını internetten ödeyene indirim

Bakanlar Kurulu, Motorlu araç ruhsat harçlarını zamanında internet üzerinden ödeyen araç sahiplerine yüzde on indirim yapılmasını sağlayan yasa gücünde kararname hazırladı.
Kararname, Nisan 2020 ve Mayıs 2020 aylarında yenilenecek olan Motorlu Araç Kayıt Ruhsatlarını kapsıyor.
Bunun yanı sıra, araç kayıt, muayene ve ruhsatlandırma şubesinde mart ve nisan 2020 aylarında tahakkuk eden ödemelerin mayıs 2020 ayında ödenmesi koşulu ile gecikme zammı alınmamasına ilişkin de yasa gücünde kararname hazırlandı.
Öte yandan Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Dairesi istihdam destek Merkezi’nden istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla istihdam destek ödemesi yapılması hakkında yasa gücünde kararnameyi onaylayarak, Resmi Gazetede yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.
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