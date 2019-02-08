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Araç sahiplerine hayatı cehenneme çeviren hırsızlar yakalandı

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Araç sahiplerine hayatı cehenneme çeviren hırsızlar yakalandı
Araç sahiplerine hayatı cehenneme çeviren hırsızlar yakalandı

2019 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde Lefkoşa’da park halinde bulunan bazı araçlar içerisinden araç sahiplerine ait eşyaların çalınması meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde zanlı olarak tespit edilen İ.B. (E-34) ve S.A. (E-27) tutuklanmışlardır.

        Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında;

        Esma ELGİN’e ait araç içerisinden sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve evraklar;

         Emel KARADENİZ’e ait araç içerisinde çanta ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler ile 250 TL nakit parayı;

         Nadire ŞEN'e ait araç içerisinden 1 adet bayan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler, 1.150TL, 22 Amerikan Doları ve 15 Euro nakit parayı;

         Ayşe MALYALI’ya ait araç içerisinden 1 adet bayan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler; Samsung S 8 marka cep telefonu, 1700TL ve 50 Stg nakit parayı;

         Tuğçe ELKIRAN’a ait araç içerisinden 1 adet bayan çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler ile 50 Amerikan Doları nakit parayı;

          İpek YAMAK’a ait araç içerisinden 1 adet el çantası ve içerisinde bulunan çeşitli giysiler;

          Erdal ÖZİRFANOĞLU’na ait araç içerisinden 1 adet bilgisayar çantası ve içerisinde bulunan 1 adet Apple Mac Book Aır marka diz üstü bilgisayar;

           Cemile ORAN’a ait araç içerisinden 1 adet sırt çantası ve içerisinde bulunan 1 adet güneş gözlüğünü çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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