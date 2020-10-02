Araç sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak öneriler

Jant, motor yağı sorunları, lastik seçim… Kısacası araç sahiplerinin derdi, tasası bitmez… Çünkü araç sahibi olmak hem büyük sorumluluk gerektirir hem de belirli uğraşların çözümünü de gerekli kılar.

Lastik seçerken nelere dikkat etmeli?

‘’Büyücü asayı değil, asa büyücüyü seçer!’’ Harry Potter evreninden olan bu sözü aynen lastik dünyasına da uyarlayabiliriz. Yani lastiği araç seçer! Çünkü lastik alırken en önemli husus aracınızın boyutuna uygun lastik seçimidir. Bu nedenle lastik seçerken doğrudan lastiği değil aracınızı da dikkate almanızda fayda var. Öte yandan mevsime ve yol koşullarına uygun lastik seçmeniz, sürüş konforu ve güvenliği yaratmada doğrudan etken bir rol oynuyor.

Çok parçalı jantları tercih edin

Aracınızın boyutuna uygun jant seçmeniz herkes tarafından bilinen bir gerçek. Fakat tek parçalı jant yerine çok parçalı ürünleri seçmenizin de size avantaj getireceğini unutmayın. Özellikle darbe ve hasar sonrasında parça değişimi konusunda size kolaylık sunan çok parçalı jantlar; birçok çeşit araca uygun ürün yelpazesiyle de araç sahiplerine kullanım kolaylığı sunuyor.

En iyi motor yağı hangisidir?

Esasen bu sorunun yanıtı sizin aracınızla alakalı bir özellik taşıyor. Yani aracınıza uygun motor yağı, en iyi yağdır diyebiliriz. Çünkü en iyi motor yağı veya en kaliteli motor yağı, içerikten çok aracınızı ve ekipmanınıza uyum sağlayan yağdır. Bugün resmi belgeli ve sertifikalı birçok yağ çeşitli üretim süreçlerinden ve kalite kontrol mekanizmalarına tabi tutuluyor. Yani aracınıza uygun bir motor yağı alırken içinizin rahat olmasında fayda var.