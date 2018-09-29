Araç sigortalarına okkalı zam geldi...

Akaryakıt, elektrik derken şimdi de araç sigortalarına zam geliyor.

Araç sigortalarına pazartesi gününden itibaren büyük oranda zam geleceği zammın %100'e yakın olabileceği belirtildi.

Döviz kurundaki artışı neden göstererek hükümetin elektrik, akaryakıt, tüp gaz ve birçok temel gıda ürününe zam yapmasının ardından şimdi de araç sigortalarına yaklaşık yüzde yüz oranında gelecek olan zammın vatandaşı daha da zora sokması bekleniyor.