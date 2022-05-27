Akaryakıt, yumurta, ekmek, şeker, tavuk, un derken şimdi de araç sigortalarına zam geliyor.
01 Haziran tarihinden geçerli olacak araç sigorta zammına göre, Haziran başı e araç sigortaları en düşük T/parti 660 TL en düşük Kasko 2000 TL olacak.
Akaryakıt, yumurta, ekmek, şeker, tavuk, un derken şimdi de araç sigortalarına zam geliyor.
01 Haziran tarihinden geçerli olacak araç sigorta zammına göre, Haziran başı e araç sigortaları en düşük T/parti 660 TL en düşük Kasko 2000 TL olacak.
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