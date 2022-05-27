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araç sigortalarına zam....

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Ülkede ardı ardına yapılan zamların da ardı arkası gelmiyor.
araç sigortalarına zam....

Akaryakıt, yumurta, ekmek, şeker, tavuk, un derken şimdi de araç sigortalarına zam geliyor.

01 Haziran tarihinden geçerli olacak araç sigorta zammına göre, Haziran başı e araç sigortaları  en düşük T/parti 660 TL en düşük Kasko 2000 TL olacak.3_551.jpg

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