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Araç takla attı, sürücü kaçtı!

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Araç takla attı, sürücü kaçtı!
Araç takla attı, sürücü kaçtı!

Ulukışla Kavşağı’nda yakınlarında saat 07.30 sıralarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı.

 

Gazimağusa – Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 07:30 sıralarında, sürücüsü meçhul RE 445 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atttı. Polis, kaza sonucu araç sürücüsünün olay mahallinden ayrıldığı için isim tespitinin henüz yapılamadığını açıkladı. Kazayı yapan şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

MHA

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