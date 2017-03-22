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Araç Taşıyıcıları KTEZO çatısı altında örgütleniyor

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Araç Taşıyıcıları KTEZO çatısı altında örgütleniyor
Araç çekiciliği ve taşıyıcılığı yapan işletme sahiplerinin temsilcilerinin, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) çatısı altında örgütlenme çalışması başlattığı belirtildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, araç taşıyıcıları, mesleki sorunlarının çözümü yönünde örgütlenmek ve dernek kurmak için gerekli işlemleri başlatmak amacıyla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret etti.  

Araç taşıyıcılığı yapan işletme sahiplerinin oda çatısı altında dernek kurmak için çalışma başlattığı ve örgütlenme amaçlarının haksız rekabeti önlemek, mesleki menfaatleri korumak, tüketiciye daha iyi hizmet verebilmek için hizmet kalitesinin artırmak, yasalara göre ikinci iş yapması yasak olan kesimlerin bu işi yapmamaları yönünde mücadele etmek ve mesleğin icrasında iş sağlığı ve güvenliğini artırmak olduğu kaydedildi.

Görüşmede konuşan KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, araç taşıyıcılığı mesleğini icra eden kesimin yasal olarak odaya üye olması gerektiğini, bu nedenle tüm mesleklerde olduğu gibi araç taşıyıcılarının da oda yasasından güç alarak örgütlenmelerinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kanber, ülkede üreten, katma değer yaratan ve toplumsal faydayı düşünen tüm meslek kollarında örgütlülüğün önemine değinerek, araç taşıyıcılarının da örgütlülükle birlikte Oda’dan da güç alarak mesleki hak ve menfaatlerini daha etkin bir şekilde savunabileceklerini vurguladı.

Ziyaret sonrasında araç taşıyıcılığı yapan işletme sahiplerinin, sorunlarının çözümü noktasında oda ile birlikte hareket etme kararlılıklarını ifade etmek üzere araçlarının üzerinde “Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası” yazılı pankartlarıyla Lefkoşa’da şehir turu attıkları bildirildi.

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