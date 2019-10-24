Araç yangını

23.10.2019 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Gemikonağı’nda bir benzin istasyonu içerisinde park halinde bulunan Kenan AKA'ya ait salon araçta, muhtemelen radyo-teyp bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, aracın ön göğüs kısmı bölümündeki tüm plastik ve elektrik aksamları yanarken, ön cam ise sıcaktan dolayı patladı.
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